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#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Apple объяснила задержку обновления iPhone в автоматическом режиме

Источник:
Sibnet.ru
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Автоматическое обновление iOS начинается значительно позже его фактического выхода, так как приоритет отдается тем, кто сам ищет обновление в настройках, и перед массовым апдейтом их гаджетах новая версия ОС окончательно проверяется.

Пользователь Reddit под ником Kechoopix обратился к старшему вице-президенту Apple Крейгу Федериги с просьбой объяснить, почему iOS в автоматическом режиме получает обновления только через несколько недель после их выхода. 

К удивлению Kechoopix, с адреса Федериги поступил ответ с разъяснением: «Мы постепенно развертываем новые обновления iOS, сначала делая их доступными для тех, кто явно ищет их в настройках». 

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В письме также уточняется, что автоматический апдейт iOS происходит только после того, как в компании убедятся, что новая ОС не вызвала массовых ошибок.

Техника Apple предлагает два варианта обновлений: ручной для самостоятельной загрузки компонентов пользователем и автоматический — устройство выбирает время установки апдейта самостоятельно.

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Топ комментариев

лачинов

А стоит ли позволять им так манипулировать? То есть они отменяют санкции когда это вредит им, а когда...

лачинов

Ну так ведь и ответка должна быть. Они нам запретили то что нужно, надо запретить то что им нужно.

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......

urbasik

Продукт который необходим врагу для его продовольственной безопасности.Только за рубли или золотишко.