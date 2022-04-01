Автоматическое обновление iOS начинается значительно позже его фактического выхода, так как приоритет отдается тем, кто сам ищет обновление в настройках, и перед массовым апдейтом их гаджетах новая версия ОС окончательно проверяется.

Пользователь Reddit под ником Kechoopix обратился к старшему вице-президенту Apple Крейгу Федериги с просьбой объяснить, почему iOS в автоматическом режиме получает обновления только через несколько недель после их выхода.

К удивлению Kechoopix, с адреса Федериги поступил ответ с разъяснением: «Мы постепенно развертываем новые обновления iOS, сначала делая их доступными для тех, кто явно ищет их в настройках».

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В письме также уточняется, что автоматический апдейт iOS происходит только после того, как в компании убедятся, что новая ОС не вызвала массовых ошибок.