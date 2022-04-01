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День дурака: пять способов разыграть друга

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © TawnyNina
День смеха или День дураков считается всемирным праздником и отмечается 1 апреля. В старину в этот день люди наряжались в нелепые одежды, а теперь принято разыгрывать друзей и знакомых.

Но сейчас мало кто посмеется над шуткой «у тебя спина белая», тем более, что люди чаще общаются в социальных сетях, а не вживую. Как же разыграть друга, чтобы Чтобы не быть банальным, не напугать и не обидеть? 

Голосовое сообщение

В Сети существует множество сайтов с готовыми голосовыми сообщениями для розыгрышей. Можно заказать «звонок от знаменитости», где прозвучит заготовленное сообщение от Николая Баскова, Бориса Моисеева, Артура Пирожкова (Александра Ревва), также в списке есть политики, например, Владимир Жириновский.

Есть и более правдоподобный вариант — розыгрыш по имени. В каталогах сайтов имеются несколько десятков популярных мужских и женских имен. Для каждого имени подобрано уникальное голосовое предложение, например, от доставщика суши или кредиторов.

Еще один вариант розыгрыша — голосовое сообщение с измененным голосом. В помощь специальные приложения, в которых можно записать свое уникальное сообщение, сделав голос неузнаваемым. Среди самых популярных приложений — Voiser и Parodist.

СМС-розыгрыш

Можно отправить СМС-сообщение якобы от платежной системы, Деда Мороза, магазина и т.д. Например: «Вы исчерпали лимит горячей воды, сегодня с 12.00 до 14.00 ожидайте сотрудников УК для перекрытия воды» или «Благодарим за покупку! Доставка 5 апреля».

Для отправки СМС можно использовать мобильное приложение Joke-box. В нем есть большое количество различных розыгрышей, при этом имеется функция анонимной отправки, а также замены номера.

В применении приложение довольно простое. Если ничего не удается придумать самому, можно воспользоваться специальным разделом для розыгрышей и приколов (выбрать вкладку «Розыгрыши» — необходимый текст — номер абонента — отправка). 

В списке представлены смешные фразы, которые смогут не только поднять настроение, но и действительно заставят человека верить в происходящее.

Приглашение на шоу

Сейчас на телевидении существует обилие реалити-шоу. Это удачный и достаточно правдоподобный способ разыграть друга. Если он работает поваром, то подойдут кулинарные шоу — «Адская кухня», «Шеф-повар» и другие, а незамужним девушкам можно отправить приглашение на кастинг «Холостяка». 

Чтобы пригласить друга на ТВ-шоу, проще всего создать электронную почту с похожим на официальное названием, и отправить письмо. Для правдивости можно с добавить логотип телеканала или программы. А вот настоящие контактные данные указывать ни в коем случае нельзя, чтобы розыгрыш не перерос в скандал. 

Обязательный ритуал

В этом варианте розыгрыша задействовать сторонние сервисы и приложения не нужно. Но придется включить фантазию и придумать какой-то мистический ритуал, который необходимо выполнить, чтобы получить бонус. Способ подойдет для людей, которые верят в астрологию и эзотерику.

Например, сообщить другу, что узнал от популярного астролога или экстрасенса о некоем способе заполучить желаемое на 1 апреля. Можно сказать, что 1 апреля в 11 часов 11 минут нужно забраться на стол в офисе и загадать заветное желание, тогда сработает магия пяти единиц и оно обязательно сбудется.

Фотошоп

Старый добрый фотошоп тоже можно использовать для розыгрыша на 1 апреля. Но потребуется подготовка. Заранее нужно сфотографировать какой-то объект, близкий вашему знакомому. Это может быть его дом, автомобиль, место работы.

На готовую фотографию добавить какой-то интересный, веселый элемент. Например, на фото дома добавить граффити с признанием в любви адресату, а на машину можно поставить торт или поместить ее на эвакуатор.

Обработанную фотографию отправить другу с сопроводительным текстом: «Привет, я случайно увидел вот что». Убедительность такого розыгрыша будет зависеть от навыков монтажа. Если их нет, то можно по объявлениям найти специалистов, которые на заказ выполнят такие работы профессионально.



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Топ комментариев

лачинов

А стоит ли позволять им так манипулировать? То есть они отменяют санкции когда это вредит им, а когда...

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......

urbasik

Продукт который необходим врагу для его продовольственной безопасности.Только за рубли или золотишко.

лачинов

Ну так ведь и ответка должна быть. Они нам запретили то что нужно, надо запретить то что им нужно.