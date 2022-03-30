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Выпущен юбилейный браузер Chrome

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Google представила юбилейную версию самого популярного на планете браузера — Chrome 100.

Стабильная версия программы уже доступна для всех поддерживаемых платформ Windows, Mac, Linux, iOS и Android, она вышла спустя почти 14 лет с момента изначального релиза в сентябре 2008 года.

В Chrome 100 использован новый логотип, которые изменили впервые за восемь лет, он стал более минималистичным. Кроме этого, браузер лишился экономичного режима, который изначально был встроен для пользователей с устройствами на аккумуляторах.

Ранее разработчики предупреждали, что переход на сотую версию мог вызвать проблема на устаревших сайтах, которые предназначены только для распознавания браузеров с двузначными номерами версий.

На случай возникновения массовых проблем Google пообещала заморозить номер версии своего браузера на 99 на необходимое для устранения ошибок время. Однако на данный момент соответствующих жалоб от пользователей не поступало.

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