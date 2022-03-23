Android уличили в тайной пересылке данных пользователей

Android-смартфоны без согласия пользователей собирают информацию и от этой функции невозможно отказаться, утверждают исследователи из Trinity College Dublin.

В частности, Google Messages и Google Dialer отправляют данные в службы Google Play Services Clearcut logger и Firebase Analytics Google, сообщает The Register со ссылкой на исследование.

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«Данные, отправленные Google Messages, включают хеш текста сообщения, в котором указаны данные отправителя и получателя», — сообщается в исследовательской работе. В хеше звонков указано время, продолжительность и номера звонящих.

Несмотря на то что передаваемые данные не содержат текста и записи вызова, они могут быть использованы злоумышленниками для слежки, шантажа или социальной инженерии. Google пока не прокомментировал ситуацию.