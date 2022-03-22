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Россия запустит отечественный аналог Microsoft Store и App Store

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Россия запустит собственную онлайн-платформу с отечественным программным обеспечением, которая станет аналогом известных Microsoft Store и App Store.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что его ведомство занимается сборкой реестра российского ПО, после чего планируется сделать полноценный маркетплейс. Его запуск может состояться уже в мае, передает ТАСС.

«Хотели сделать его в конце года. Очевидно, что придется запускать его сильно раньше. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить», — уточнил Шадаев.

Ранее Минцифры сообщило о запуске эксперимента по созданию репозитория программных решений с открытым исходным кодом в России. Начало работ планировалось на 1 мая текущего года, завершение — на 30 апреля 2024 года.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

Antares

Курилы - русская земля. Была, есть и будет!

kygear

Не получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...