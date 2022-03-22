Россия запустит отечественный аналог Microsoft Store и App Store

Россия запустит собственную онлайн-платформу с отечественным программным обеспечением, которая станет аналогом известных Microsoft Store и App Store.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что его ведомство занимается сборкой реестра российского ПО, после чего планируется сделать полноценный маркетплейс. Его запуск может состояться уже в мае, передает ТАСС.

«Хотели сделать его в конце года. Очевидно, что придется запускать его сильно раньше. Надеемся, что в мае мы сможем первую версию такого маркетплейса запустить», — уточнил Шадаев.

Ранее Минцифры сообщило о запуске эксперимента по созданию репозитория программных решений с открытым исходным кодом в России. Начало работ планировалось на 1 мая текущего года, завершение — на 30 апреля 2024 года.