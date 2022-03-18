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Сбербанк ввел ограничения на валютные переводы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сбербанк с 18 марта на фоне вступивших в силу санкционных ограничений прекратил некоторые валютные операции физических лиц в пяти валютах, говорится в сообщении банка.

«Из-за санкций с 18 марта ограничен список валют, доступных для перевода на счета в другие банки по России и за рубеж. Это значит, что в Сбере нельзя будет сделать перевод в другой банк в долларах США, канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах», — сказано в сообщении.

При этом в офисах Сбербанка по-прежнему можно отправлять переводы как по России, так и за рубеж в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах.

«Переводы за рубеж через приложение Сбербанк Онлайн остаются доступны только в евро», — уточнили в Сбербанке.

США объявили о введении санкций против Сбербанка 25 февраля, но ограничения для него оказались менее жесткими, чем в отношении ВТБ, «Открытия», Совкомбанка и Новикомбанка. Американские власти не станут замораживать средства Сбера, будут отклонять лишь его транзакции.

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