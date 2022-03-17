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«Яндекс» продаст сервис «Дзен»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WikiFido

«Яндекс» намерен продать сервисы «Дзен» и «Яндекс.Новости», на них уже есть покупатели, наиболее вероятный претендент — холдинг VK. При этом компания официально не комментирует потенциальную сделку.

Главная причина — изменение экономической ситуации и усиление государственного регулирования информационной сферы, пишет РБК со ссылкой на свои источники. В частности, издание получило расшифровку встречи сотрудников «Дзена» с главой сервиса Антоном Фроловым.

«Если "Яндекс" хочет продолжать быть технологической большой компанией, ему придется на чем-то сфокусироваться, на чем-то, что ни при каких условиях не может быть как-либо политизировано», — отметил Фролов.

По его словам, в текущих условиях невозможно одновременно продолжать заниматься информационными сервисами, которые влияют на большое количество людей, не подпадая при этом под разные виды внутреннего и внешнего давления.

Фролов уточнил, что переговоры о продаже начались недавно и могут продлиться несколько месяцев. После продажи планируется сохранить содержание «Дзена», но при необходимости могут быть приняты компромиссные решения.

Что представляют собой сервисы

Запущенный в 2017 году «Дзен» является издательской платформой и сервисом персональных рекомендаций, которые подбираются индивидуально для каждого читателя. По итогам прошлого года у сервиса было более 22 миллионов активных пользователей ежедневно.

«Яндекс.Новости» — созданный в 2000 году агрегатор новостных материалов. Сервис автоматически обрабатывает поступающие от СМИ новости в режиме реального времени и группирует их в сюжеты.

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tsp

Действительно, есть над чем пошутить.

колобок11

Конечно очень сильные санкции от путина поступили! Псаки и Байден просто в шоке, путин порвал экономику...

pepelmetal

Чем моложе левачьё, тем хуже он жил при СССР!

slavaynin

Это же Россия их закрыла,как и украину.
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