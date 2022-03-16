Красноярская лестница попала в Книгу рекордов России

Эксперты официально признали красноярскую лестницу самой длинной в России, за несколько месяцев работы на ней побывали более 100 тысяч жителей и гостей города.

«Теперь этот статус законно принадлежит нам. В январе мы подали заявку на регистрацию рекорда, подготовили все необходимые документы, видео. Гордимся нашим проектом. Приглашаем красноярцев и гостей города посетить этот объект», — отметила директор Туристского информационного центра Красноярского края Алена Кочанова.

Объект для туристов открыли 1 декабря 2021 года. Лестница — 1683 ступени, ведущие на Торгашинский хребет. Общая длина маршрута составляет 1200 метров, а перепад высот — 240 метров.

Начинается туристический маршрут с территории красноярского лагеря «Гренада», попасть на лестницу можно ежедневно с 8.00 до 22.00. Объект соединил две достопримечательности Красноярска в единый туристический кластер с общей сетью пешеходных троп – Торгашинский хребет и национальный парк «Красноярские Столбы». Подъем на вершину занимает примерно 40 минут, спуск – 20.



У лестницы три видовых пролета и подсветка, которая включается с наступлением темноты. На вершине хребта есть зона отдыха, на нижней площадке находятся карта пешеходных маршрутов, скамейки для отдыха и туалет.