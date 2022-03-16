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Белый дом шутливо ответил на санкции России против Байдена

Источник:
РБК
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Фото: The White House

Американские руководители, попавшие в санкционные списки России, не планировали визитов в Россию, не имеют счетов там, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

МИД России во вторник, 15 марта опубликовал в ответ на санкции США против российских должностных лиц стоп-лист из 13 американских граждан, куда в том числе вошли президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин.

«Это может вас удивить, но никто из нас не планирует туристических поездок в Россию, никто из нас не имеет там банковских счетов, к которым необходим доступ», — приводит РБК слова пресс-секретаря Белого дома.

Псаки отметила, «если нам понадобится — а нам понадобится провести прямые и непрямые контакты с Россией — я уверена, у нас будет такая возможность».

Она также указала, что российские дипломаты допустили неточность в имени президента США, не добавив к нему слово «младший» (junior, jr.).

«Так что, возможно, они наложили санкции на его отца — да покоится он с миром», — отметила Псаки (отца Байдена зовут точно так же, как указано на английском в сообщении МИДа, — Joseph Robinette Biden).

Тема: Санкции против России
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Топ комментариев

Egorka72

Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют

CaRdan

Ну да, как раз к завершению спецоперации. И заключат с новой администрацией.

pkv84

Не,ну так дела не делаются,смысл было народ России вгонять в экономический кошмар,не добившись даже наполовину...

WSG0600-164-164

Так предсказал же Задорнов : https://www.youtube.com/watch?v=UZhNVcNDrrI , и угадал.
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