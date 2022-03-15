Сибирские ученые исследовали древних верблюдов в Монголии

Ученые Института археологии и этнографии СО РАН изучили последнюю фазу существования верблюда Кноблоха, найденного в Монголии, накануне его вымирания, сообщила пресс-служба института.

В статье, опубликованной в журнале Frontiers in Earth Science, международный коллектив ученых, включая сибирских, рассмотрел последнюю фазу существования верблюда Кноблоха. Его костные остатки были надежно идентифицированы в 2021 года во время раскопок в Монголии.

Этот вид верблюдов отличали крупные размеры — как минимум в 1,5 раза больше современных. Во время раскопок в 2021 году ученые обнаружили пястную кость верблюда Кноблоха со следам дробления человеком. Поверх этих следов были зафиксированы погрызы гиены. Раскопки показали, что гиены заселяли пещеру вместе с человеком и, вероятно, подбирали оставленные им кости.

Ареал обитания верблюда Кноблоха охватывает Монголию, северный Китай (Маньчжурию), Забайкалье и Алтай на территории России. Его привычной средой обитания были горные сухие степи, которые он делил с гиенами, различными видами лошадей, куланами, газелями, горными козлами и баранами.

«Наше вводное исследование заполнило огромную лакуну в эволюционной истории верблюдов между плиоценовыми паракамелусами и голоценовыми дикими бактрианами, однако это только первый шаг в этом направлении, в дальнейшем мы сможем сказать гораздо больше о плейстоценовой фауне и причинах её вымирания в позднем плейстоцене Монголии», — прокомментировала руководитель раскопок Арина Хаценович.