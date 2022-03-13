Строительство масштабного пятизвездочного отеля на горнолыжном комплексе (ГЛК) «Манжерок» в Республике Алтай завершат до конца года, в нем предусмотрено более 300 номеров, сообщил заместитель операционного директора по управлению бизнесом ГЛК Джамшед Лутфуллоев.

«Мы находимся на этапе масштабного строительства нового пятизвездочного отеля, более 300 номеров… Сдача планируется в декабре 2022 года. Параллельно ведем строительство 12 вилл для премиальных гостей с тремя видами бань, бассейнами, спа-комплексом», — сказал ТАСС Лутфуллоев, не уточнив стоимость строительства отеля.

По его словам, активная стройка идет в горнолыжной части курорта. Здесь уже работают три канатные дороги, трассы общей протяженностью 20 километров. На втором этапе будут построены еще две канатные дороги и общая протяженность горнолыжных трасс к новому сезону достигнет 23 километров.

По словам министра природных ресурсов, экологии и туризма региона Екатерины Поваровой, сдача отеля в эксплуатацию увеличит мощность региона по приему гостей на фоне прогноза об увеличении их числа в этом году.