YouTube заблокирует каналы российских государственных СМИ

YouTube приступил к блокировке каналов российских государственных медиа, сообщается в заявлении компании.

«Наши основные принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, сводящий к минимуму или упрощающий хорошо документированные события насилия», — уточнил пресс-секретарь YouTube Фаршад Шадлу.

Он уточнил, что платформа также удалит контент, который нарушает данную политику. Блокировка каналов YouTube, связанных с российскими государственными СМИ, вступает в силу немедленно по всему миру.

Ранее YouTube полностью приостановил все способы монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium и спонсорство.