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YouTube заблокирует каналы российских государственных СМИ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

YouTube приступил к блокировке каналов российских государственных медиа, сообщается в заявлении компании.

«Наши основные принципы сообщества запрещают контент, отрицающий, сводящий к минимуму или упрощающий хорошо документированные события насилия», — уточнил пресс-секретарь YouTube Фаршад Шадлу.

Он уточнил, что платформа также удалит контент, который нарушает данную политику. Блокировка каналов YouTube, связанных с российскими государственными СМИ, вступает в силу немедленно по всему миру.

Ранее YouTube полностью приостановил все способы монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium и спонсорство.

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Топ комментариев

ponhik78

А кто это вообще? Не стебусь, я реально не знаю. До этой заметки никогда о нем не слышал.

GammiPluh

я вас удивлю, москаляку на гіляку они тоже не блокировали, грани дозволенного стирают те кто этого права...

Antares

Чья бы корова мычала... Легко говорить имея в кошельке несколько десятков миллиардов.

лачинов

Это их любимое занятие. Отобрать, украсть, отсудить, на худой конец просто выпросить денег. Оно бы и...
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