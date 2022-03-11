Как перенести библиотеку из Spotify в Яндекс.Музыку

Некоторые пользователи Spotify всерьез задумались о переходе на Яндекс.Музыку после приостановки продления подписки Premium. Однако существует проблема переноса любимых треков: вручную это делать долго и неудобно, но можно воспользоваться сервисом TuneMyMusic, позволяющим совершить переход быстро и бесплатно.

Для переноса композиций нужно зайти на сайт TuneMyMusic и нажать «Давайте приступим». Сервис пошагово предложит пользователю выбрать — откуда и куда перенести музыку.

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Сначала понадобится выгрузить музыку из Spotify. Кликнув на него, вставить ссылку на плейлист или загрузить список воспроизведения из учетной записи. Далее, на шаге выбора целевой платформы, выбрать «Файл» и скачать на компьютер TXT-документ с данными о композициях.

Затем загрузить файл в Яндекс.Музыку. Для этого нужно зайти на страницу импорта музыкальных коллекций и загрузить туда скачанный в TuneMyMusic список. Спустя несколько минут вся музыка будет доступна для прослушивания в новом сервисе.







