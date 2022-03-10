Компания Sony Music приостановила деятельность в России, под опекой лейбла находились больше десятка российских артистов.

Sony Music работает с артистами всего мира. Лейбл выпускает музыку таких артистов как Бейонсе, Boney M, Бритни Спирс, Пинк, Энрике Иглесиас. Также с Sony работают не менее десятка российских артистов — Алсу, Эльвира Т, Бьянка, Сергей Лазарев, Слава КПСС и другие.

Сотрудники Sony Music продолжат получать зарплату. Решение по ситуации, в которой оказались работавшие с компанией артисты, пока не принято, сообщает журнал Variety.