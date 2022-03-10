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Российские артисты остались без лейбла из‑за ухода Sony Music

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © alsou_a, instagram.com/alsou_a

Компания Sony Music приостановила деятельность в России, под опекой лейбла находились больше десятка российских артистов.

Sony Music работает с артистами всего мира. Лейбл выпускает музыку таких артистов как Бейонсе, Boney M, Бритни Спирс, Пинк, Энрике Иглесиас. Также с Sony работают не менее десятка российских артистов — Алсу, Эльвира Т, Бьянка, Сергей Лазарев, Слава КПСС и другие.

Сотрудники Sony Music продолжат получать зарплату. Решение по ситуации, в которой оказались работавшие с компанией артисты, пока не принято, сообщает журнал Variety.

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