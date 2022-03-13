Китайский спутниковый интернет будет быстрее Starlink в пять раз

Стартап GalaxySpace отправил на орбиту первую группу телекоммуникационных спутников для построения сети 5G. Новый спутниковый интернет будет быстрее американского Starlink в пять раз при меньшем количестве ретрансляторов.

На орбиту планируется вывести 1000 спутников, что в два раза меньше количества аппаратов уже запущенных SpaceX. При этом, как сообщает издание Global Times, пропускная способность китайского провайдера превышает 40 Гбит/c.

К сети GalaxySpace можно будет подключиться через фирменные терминалы, обеспечивающие выход в Интернет на скорости до 500 Мбит/с, что почти в пять раз выше показателей Starlink — до 110 Мбит/с.

В течение 2021 года GalaxySpace планирует вывести на орбиту 144 коммуникационных спутника и проверить возможность построения высокоскоростной беспроводной сити на меньшем по сравнению со Starlink количестве ретрансляторов.