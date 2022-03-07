Минцифры опровергло планы по отключению России от мирового интернета

Рекомендации Минцифры о том, что госсайтам нужно перейти на российские DNS-сервера и отказаться от иностранных хостингов, — это «кибергигиена», власти не собираются отключать страну от мирового интернета, заявило Минцифры.

Правительственные телеграммы для госорганов, подписанные заместителем министра цифрового развития Андрея Черненко, опубликовал Telegram-канал «ЗаТелеком». В одной из них говорится, что федеральным и региональным органам власти нужно не позднее 9 марта представить Минцифры данные о принадлежащих им ресурсах, о максимальном количестве запросов и одновременно работающих пользователей, а также о необходимости доступности публичного ресурса за пределами Российской Федерации».

Согласно второй телеграмме, государственным сайтам и сервисам нужно до 11 марта перейти на DNS-сервера, расположенных в России; в случае использования иностранного хостинга перейти на российский; переместить сайт в доменную зону.RU, удалить из шаблонов страниц HTML весь код Java Script, загружаемый с иностранных ресурсов и так далее.

Телеграммы разосланы госорганам из-за продолжающихся на российские сайты кибератак из-за рубежа. «Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить граждан доступность российских ресурсов», — цитирует РБК Минцифры.

В документах изложен «набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами», добавили в министерстве. «В России не планируется отключение интернета изнутри», — заверило ведомство.