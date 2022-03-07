Минцифры опровергло планы по отключению России от мирового интернета

Рекомендации Минцифры о том, что госсайтам нужно перейти на российские DNS-сервера и отказаться от иностранных хостингов, — это «кибергигиена», власти не собираются отключать страну от мирового интернета, заявило Минцифры.
Правительственные телеграммы для госорганов, подписанные заместителем министра цифрового развития Андрея Черненко, опубликовал Telegram-канал «ЗаТелеком». В одной из них говорится, что федеральным и региональным органам власти нужно не позднее 9 марта представить Минцифры данные о принадлежащих им ресурсах, о максимальном количестве запросов и одновременно работающих пользователей, а также о необходимости доступности публичного ресурса за пределами Российской Федерации».
Согласно второй телеграмме, государственным сайтам и сервисам нужно до 11 марта перейти на DNS-сервера, расположенных в России; в случае использования иностранного хостинга перейти на российский; переместить сайт в доменную зону.RU, удалить из шаблонов страниц HTML весь код Java Script, загружаемый с иностранных ресурсов и так далее.
Телеграммы разосланы госорганам из-за продолжающихся на российские сайты кибератак из-за рубежа. «Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить граждан доступность российских ресурсов», — цитирует РБК Минцифры.
В документах изложен «набор простейших рекомендаций по кибергигиене, которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами», добавили в министерстве. «В России не планируется отключение интернета изнутри», — заверило ведомство.
ponhik78"Министерство финансов США разрешило закупку российской нефти через банки-посредники в странах, которые...
pkv84Дед совсем плохой конечно,такие оговорки уже на поток встали у него.
лачиновНу решить то одно, а вот отказаться ... Впрочем если это произойдет то может оно и к лучшему. Что то...
ponhik78Ни разу не видел купленный Фотошоп)))