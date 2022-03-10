Бузова предложила открыть русский «Макдоналдс» и стать его лицом

Телеведущая Ольга Бузова отреагировала на закрытие сети ресторанов McDonald’s в России. Она предложила порадоваться исчезновению вредной еды, но на всякий случай выразила готовность стать лицом российской аналогичной компании.

«Так, рестораторы, давайте срочно аналог открывать! Наш русский! Готова стать лицом. Вам нужен русский БузФуд в России? Мы же все можем делать сами», — написала Бузова в Telegram-канале.

Телеведущая упрекнула тех, кто страдает по McD’s и в день закрытия ресторана быстрого питания отправился туда за едой. «Я не пойду за последней крошкой! Я русская! Гордая! Независимая», — отметила она.

Бузова добавила, что при желании поесть чего-то вредного, сама может пожарить себе картошки, которая будет еще вкуснее.