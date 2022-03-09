Группа туристов попала под лавину в Бурятии

Группа туристов попала под лавину в горах Окинского района Бурятии, по предварительным данным, один человек погиб, сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

Во вторник около 21.30 по местному времени (16.30 мск) на перевале Пушкина в Окинском районе в Бурятии сошла снежная масса.

«По информации заявителя, в результате ЧП один турист из незарегистрированной туристической группы погиб. Спутниковая связь с заявителем прервалась», — говорится в сообщении.

Сколько всего человек было в составе группы неизвестно. После уточнения места происшествия спасатели организуют поиск.