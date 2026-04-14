Выживший в Охотском море Пичугин заслушал приговор за гибель родных

Sibnet.ru
190 0
Михаил Пичугин в больнице
Фото: © правительство Магаданской области

Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа на лодке в Охотском море, признан виновным в гибели брата и племянника, ему назначили три года принудительных работ, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Улан-Удэ.

Мужчину признали виновным в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух лиц (часть 3 статьи 263 УК), и использовании заведомо подложного документа (часть 5 статьи 327 УК).

Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Пичугину три года колонии-поселения и 50 тысяч рублей штрафа. Защита — наказать мужчину только за использование подложных документов.

«Считаю, что по обстоятельствам дела Пичугин Михаил Алексеевич не должен был и не мог предвидеть наступление смерти своего брата и племянника», — процитировало ТАСС адвоката Андрея Аштуева.

Судья в итоге назна наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Михаил Пичугин, его брат Сергей и 15-летний племянник в августе 2024 года отправились на надувной резиновой лодке типа BaiKat 470 к труднодоступным Шантарским островам в Охотском море, чтобы посмотреть на китов. Мотор сломался, и судно 67 дней дрейфовало, пока его не обнаружили моряки. Мужчина и подросток умерли от истощения.

По версии следствия, Пичугин в июле 2024 года предоставил в сахалинскую госинспекцию по маломерным судам договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике лодочного мотора.

Кроме того, зная о неисправности системы охлаждения двигателя судна, он не устранил неполадки, не провел техобслуживание и продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания.

Еще по теме
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
Выжившая на Камчатке туристка рассказала о 30-часовой борьбе
Минообороны зафиксировало почти 2 тыс. случаев нарушения перемирия
Баканов рассказал об атаке дронов на космодром Плесецк
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Почему Благодатный огонь сходит только на православную Пасху
Британский министр обороны обратился к Путину
Зеленский ответил на объявленное Путиным перемирие
Зафиксировано падение показателя одобрения деятельности Путина
Картина дня
Кремль
Кремль сообщил, когда восстановят работу интернета в России
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вэнс заявил о готовности США завершить операцию против Ирана
Флот США
Эксперт объяснил, почему США оказались бессильны перед Ираном
YouTube
YouTube введет новый способ отключения рекламы
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Магия белой дымки: как использовать главный цвет года
Все статьи
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
