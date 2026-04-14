Выживший в Охотском море Пичугин заслушал приговор за гибель родных

Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев дрейфа на лодке в Охотском море, признан виновным в гибели брата и племянника, ему назначили три года принудительных работ, сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда Улан-Удэ.

Мужчину признали виновным в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух лиц (часть 3 статьи 263 УК), и использовании заведомо подложного документа (часть 5 статьи 327 УК).

Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить Пичугину три года колонии-поселения и 50 тысяч рублей штрафа. Защита — наказать мужчину только за использование подложных документов.

«Считаю, что по обстоятельствам дела Пичугин Михаил Алексеевич не должен был и не мог предвидеть наступление смерти своего брата и племянника», — процитировало ТАСС адвоката Андрея Аштуева.

Судья в итоге назна наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.

Михаил Пичугин, его брат Сергей и 15-летний племянник в августе 2024 года отправились на надувной резиновой лодке типа BaiKat 470 к труднодоступным Шантарским островам в Охотском море, чтобы посмотреть на китов. Мотор сломался, и судно 67 дней дрейфовало, пока его не обнаружили моряки. Мужчина и подросток умерли от истощения.

По версии следствия, Пичугин в июле 2024 года предоставил в сахалинскую госинспекцию по маломерным судам договор купли-продажи катамарана с недостоверными данными о характеристике лодочного мотора.

Кроме того, зная о неисправности системы охлаждения двигателя судна, он не устранил неполадки, не провел техобслуживание и продолжил маршрут в запрещенном для него районе плавания.