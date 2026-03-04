Сидящий у дороги краснокнижный манул попал на видео в Бурятии

Спокойно сидящий у дороги краснокнижный манул попал на видео рядом с границей Тугнуйского заказника, сообщила пресс-службы Бурприроды.

Сейчас у манулов наступил самый романтичный и активный период гона. Самки могут забеременеть всего за несколько дней, что делает этот период особенно важным для сохранения вида, говорится в сообщении.

В мае в Бурятии ожидается появление манулят, однако выживаемость этих котят невысока из-за множества факторов беспокойства, включая болезни и естественных врагов, рассказали в Бурприроды.

В рамках проекта «Сохранение манула – сохранение степей Байкальского региона» проводятся комплексные мероприятия по изучению и охране этого вида.

Ученые активно взаимодействуют с местными жителями, организуя встречи, на которых разъясняют, как можно сохранить манулов в дикой природе и защитить их естественную среду обитания.