Часть COVID-ограничений вернули в Томской области

Томская область за последние дни стала одним из регионов-лидеров в РФ по распространению коронавируса, поэтому власти решили ввести ограничение на проведение публичных мероприятий.
Оперштаб решил приостановить проведение публичных мероприятий с 7 марта, сообщается на сайте администрации Томской области.
«За последние несколько дней Томская область стала одной из первых в стране по уровню заболеваемости коронавирусом, он у нас сейчас в два раза выше среднероссийского показателя. После отмены QR-кодов многие решили, что эпидемия закончилась. Но хочу напомнить: ношение масок в общественных местах по-прежнему обязательно, а массовая вакцинация остается единственным надежным способом победить болезнь», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.
Систему QR-кодов при посещении общественных мест в Томской области отменили с 4 марта, в это же время в регионе разрешили проведение развлекательно-досуговых мероприятий в учреждениях общепита.
Vitall2005Это вообще кто такой? Первый раз слышу про него.
ponhik78Ну да))) Газ уже 4000 за килокуб. Хочешь не хочешь, а зауважаешь)))
Disobedientно по секте айфонопоклонников это серьезный психологический удар. Не помнишь как они ночами в очередях...
xarakireДа да помню, там ещё были уникумы которые почки продавали!