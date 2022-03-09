Часть COVID-ограничений вернули в Томской области

Томская область за последние дни стала одним из регионов-лидеров в РФ по распространению коронавируса, поэтому власти решили ввести ограничение на проведение публичных мероприятий.

Оперштаб решил приостановить проведение публичных мероприятий с 7 марта, сообщается на сайте администрации Томской области.

«За последние несколько дней Томская область стала одной из первых в стране по уровню заболеваемости коронавирусом, он у нас сейчас в два раза выше среднероссийского показателя. После отмены QR-кодов многие решили, что эпидемия закончилась. Но хочу напомнить: ношение масок в общественных местах по-прежнему обязательно, а массовая вакцинация остается единственным надежным способом победить болезнь», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Систему QR-кодов при посещении общественных мест в Томской области отменили с 4 марта, в это же время в регионе разрешили проведение развлекательно-досуговых мероприятий в учреждениях общепита.