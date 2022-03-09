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Часть COVID-ограничений вернули в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Томская область за последние дни стала одним из регионов-лидеров в РФ по распространению коронавируса, поэтому власти решили ввести ограничение на проведение публичных мероприятий.

Оперштаб решил приостановить проведение публичных мероприятий с 7 марта, сообщается на сайте администрации Томской области.

«За последние несколько дней Томская область стала одной из первых в стране по уровню заболеваемости коронавирусом, он у нас сейчас в два раза выше среднероссийского показателя. После отмены QR-кодов многие решили, что эпидемия закончилась. Но хочу напомнить: ношение масок в общественных местах по-прежнему обязательно, а массовая вакцинация остается единственным надежным способом победить болезнь», — сказал губернатор Сергей Жвачкин.

Систему QR-кодов при посещении общественных мест в Томской области отменили с 4 марта, в это же время в регионе разрешили проведение развлекательно-досуговых мероприятий в учреждениях общепита.

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COVID19 #Новости COVID19 #Томск
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Топ комментариев

Vitall2005

Это вообще кто такой? Первый раз слышу про него.

ponhik78

Ну да))) Газ уже 4000 за килокуб. Хочешь не хочешь, а зауважаешь)))

Disobedient

но по секте айфонопоклонников это серьезный психологический удар. Не помнишь как они ночами в очередях...

xarakire

Да да помню, там ещё были уникумы которые почки продавали!
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