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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путина лишили поста в Международной федерации дзюдо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © putin.kremlin.ru

Международная федерация дзюдо (IJF) заявила об отстранении президента России Владимира Путина и предпринимателя Аркадия Ротенберга от всех занимаемых постов в организации.

Это решение федерации связано с несогласием действий России на Украине, где с 24 февраля проходит военная спецоперация в интересах Донбасса.

До этого, 27 февраля IJF приостановила полномочия Путина как почетного президента и посла федерации. 

Почетным президентом IJF Путин был с 2008 года. Согласно официальной биографии российского президента, дзюдо он занимался с 11 лет, с 2012 года обладает восьмым даном (в дзюдо десять данов). Имеет почетный диплом «Доктора в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Путин также владеет самбо, карате и тхэквондо


Тема: Военная операция на Украине
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