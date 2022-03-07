Международная федерация дзюдо (IJF) заявила об отстранении президента России Владимира Путина и предпринимателя Аркадия Ротенберга от всех занимаемых постов в организации.

Это решение федерации связано с несогласием действий России на Украине, где с 24 февраля проходит военная спецоперация в интересах Донбасса.

До этого, 27 февраля IJF приостановила полномочия Путина как почетного президента и посла федерации.

Почетным президентом IJF Путин был с 2008 года. Согласно официальной биографии российского президента, дзюдо он занимался с 11 лет, с 2012 года обладает восьмым даном (в дзюдо десять данов). Имеет почетный диплом «Доктора в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Путин также владеет самбо, карате и тхэквондо.