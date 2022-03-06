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Apple выступила против разрешения сторонних маркетплейсов на iPhone

Источник:
Sibnet.ru
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iPhone на столе
Фото: © Thom Bradley / Unsplash License

Конгресс США рассматривает законопроект, позволяющий пользователям загружать приложения в обход App Store и Google Play. В Apple считают, что появление сторонних магазинов приложений ставит под угрозу безопасность пользователей и призвали законодателей отказаться от идеи.

Apple написала официальное письмо, предлагающее политикам пересмотреть решение, сообщает ознакомившийся с текстом Reuters. В компании утверждают, что наличие сторонних магазинов приложений опасно, так как они не смогут контролировать поставляемый ими софт.

«Существует достаточно доказательств того, что сторонние магазины приложений являются ключевым вектором вредоносных программ на платформах, поддерживающих такие магазины», — цитирует письмо Reuters.

Приложения на iPhone и Android-смартфоны можно загрузить только из официальных сервисов App Store и Google Play. Конгресс США рассматривает разрешение на работу сторонних маркетплейсов на платформах Apple и Google, что лишило бы их главенства на рынке мобильных приложений.

На Android есть возможность установить программы из apk-файла с разрешением использования неизвестных источников. У продукции Apple подобная манипуляция требует взлома системы, доступного не на каждом устройстве и приводящего к утере гарантии.

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Топ комментариев

Killer1974

Зассали, шавки американские... Надеюсь Путин не подкачает!!!

gena415

поговорить надо,почему нет.но сначала нациков утилизируем , а там и поговорим .опять же НО , о выводе...

Oskar271

В спешке скупают туалетную бумагу, они без неё ни куда.

CaRdan

Вечно им кто-то что-то должен давать.
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