Водонапорную башню признали объектом культурного наследия в Хакасии

Водонапорную башню конца XIX на станции Копьево признали объектом культурного наследия в Хакасии, сообщает правительство региона.
Сохранившиеся до наших дней объекты промышленной
инфраструктуры России конца XIX – первой половине XX века — уникальные
архитектурные памятники, к эстетическому внешнему виду которых, несмотря на
свое техническое и практическое предназначение, уделялось особое внимание.
Пример таких сооружений — объекты железнодорожной инфраструктуры царской
России.
Чертежи таких дореволюционных башен имеют общую архитектурную конструкцию.
Главной частью водонапорной башни является барабан, который прорезан
цилиндрическими окнами, арочной и прямоугольной формы.
Башня использовалась также, как пожарная каланча. В современных условиях необходимость использования водонапорных башен отпала и объект никак не используется, но она представляет интерес, именно как сохранившийся до наших дней пример промышленного сооружения, в декоре которого использованы мотивы эклектической архитектуры Росси конца XIX – начала XX.
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