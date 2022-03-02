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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Водонапорную башню признали объектом культурного наследия в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Водонапорную башню конца XIX на станции Копьево признали объектом культурного наследия в Хакасии, сообщает правительство региона.

Сохранившиеся до наших дней объекты промышленной инфраструктуры России конца XIX – первой половине XX века — уникальные архитектурные памятники, к эстетическому внешнему виду которых, несмотря на свое техническое и практическое предназначение, уделялось особое внимание. Пример таких сооружений — объекты железнодорожной инфраструктуры царской России.

Чертежи таких дореволюционных башен имеют общую архитектурную конструкцию. Главной частью водонапорной башни является барабан, который прорезан цилиндрическими окнами, арочной и прямоугольной формы. 

 Башня использовалась также, как пожарная каланча. В современных условиях необходимость использования водонапорных башен отпала и объект никак не используется, но она представляет интерес, именно как сохранившийся до наших дней пример промышленного сооружения, в декоре которого использованы мотивы эклектической архитектуры Росси конца XIX – начала XX.

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