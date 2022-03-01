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Клиенты Сбербанка сохранят бесконтактную оплату смартфоном

Источник:
Sibnet.ru
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Мобильный платеж с помощью платежного терминала
Фото: © Jonas Leupes / Unsplash License

Клиенты Сбербанка могут обойти ограничения со стороны сервисов Google Pay и Android Pay благодаря встроенной функции SberPay в приложении «Сбербанк Онлайн» для Android. Опция позволяет сохранить возможность бесконтактных платежей на смартфоне.

Чтобы воспользоваться бесконтактной оплатой от Сбербанка, в приложении «СберБанк Онлайн» в строке поиска нужно ввести «SberPay» и во всплывающем списке выбрать «Подключить SberPay». Далее указать данные карты для привязки к системе бесконтактных платежей.

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Далее, в зависимости от модели смартфона,  приложение попросит установить его в качестве основного для бесконтактной оплаты или запросит разрешение на изменение способа оплаты. После подтверждения настройки SberPay завершены.

Проверить правильность настроек можно в меню телефона в разделе «Бесконтактные платежи». Быстро найти раздел можно найти в настройках, указав в поисковой строке  «NFC».

Оплата через SberPay доступна только на тех смартфонах, которые поддерживают функцию бесконтактной оплаты NFC. В случае если устройство не оснащено данной технологией, то поиск в приложении «СберБанк Онлайн» не даст результатов ввиду невозможности использования услуги.

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Топ комментариев

sib_man9

гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...

Disobedient

Не одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))

GammiPluh

Что то сибнет перегнул с желтизной заголовка

Natusy-1976-08-29

Позора и разочарований меньше!
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