Клиенты Сбербанка сохранят бесконтактную оплату смартфоном

Клиенты Сбербанка могут обойти ограничения со стороны сервисов Google Pay и Android Pay благодаря встроенной функции SberPay в приложении «Сбербанк Онлайн» для Android. Опция позволяет сохранить возможность бесконтактных платежей на смартфоне.

Чтобы воспользоваться бесконтактной оплатой от Сбербанка, в приложении «СберБанк Онлайн» в строке поиска нужно ввести «SberPay» и во всплывающем списке выбрать «Подключить SberPay». Далее указать данные карты для привязки к системе бесконтактных платежей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как бесплатно перевести деньги по телефону

Далее, в зависимости от модели смартфона, приложение попросит установить его в качестве основного для бесконтактной оплаты или запросит разрешение на изменение способа оплаты. После подтверждения настройки SberPay завершены.

Проверить правильность настроек можно в меню телефона в разделе «Бесконтактные платежи». Быстро найти раздел можно найти в настройках, указав в поисковой строке «NFC».

Оплата через SberPay доступна только на тех смартфонах, которые поддерживают функцию бесконтактной оплаты NFC. В случае если устройство не оснащено данной технологией, то поиск в приложении «СберБанк Онлайн» не даст результатов ввиду невозможности использования услуги.