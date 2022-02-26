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Человек и компьютер

Сброс настроек Windows вызвал проблему с удалением файлов

Источник:
Neowin
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft признала наличие проблемы, связанной со сбросом настроек в актуальных версиях Windows 11 и Windows 10.

Отмечается, что сохраненные из облачного хранилища OneDrive файлы могут не удалиться с локального носителя даже после сброса настроек системы до заводских с очисткой всех данных, отмечается в официальном блоге разработчиков.

«Проблема может возникать при попытке ручного сброса, инициированного в Windows, или удаленного процесса возврата устройства к заводским настройкам», — отмечается в сообщении Microsoft.

Она затрагивает папки с повторно обработанными данными, такие как OneDrive или OneDrive for Business. При выборе опции «Удалить все» загруженные или синхронизированные локально из OneDrive файлы могут не удаляться.

В качестве временного решения пользователям предлагается выйти из учетной записи OneDrive или же отвязать ее перед выполнением сброса настроек. Полностью устранить проблему планируется в одном из будущих накопительных обновлений Windows.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

mosquito__2010

Вы теперь на пару сливаться будете ? По одиночке вас уже не выпускают, страшно ?

doom33

аххаха а как доставляют? телепортируют? ахахха клоун

mosquito__2010

Кто груз принимать будет ? Сам Заленский ?

Disobedient

На них у бандерлогов только и надежда. Ладно хоть маски одели, раньше также выходили против масок протестовали.)))...
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