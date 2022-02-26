Сброс настроек Windows вызвал проблему с удалением файлов

Компания Microsoft признала наличие проблемы, связанной со сбросом настроек в актуальных версиях Windows 11 и Windows 10.

Отмечается, что сохраненные из облачного хранилища OneDrive файлы могут не удалиться с локального носителя даже после сброса настроек системы до заводских с очисткой всех данных, отмечается в официальном блоге разработчиков.

«Проблема может возникать при попытке ручного сброса, инициированного в Windows, или удаленного процесса возврата устройства к заводским настройкам», — отмечается в сообщении Microsoft.

Она затрагивает папки с повторно обработанными данными, такие как OneDrive или OneDrive for Business. При выборе опции «Удалить все» загруженные или синхронизированные локально из OneDrive файлы могут не удаляться.

В качестве временного решения пользователям предлагается выйти из учетной записи OneDrive или же отвязать ее перед выполнением сброса настроек. Полностью устранить проблему планируется в одном из будущих накопительных обновлений Windows.