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Новосибирцы вышли на площадь Ленина с лозунгами «Нет войне»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирцы проскандировали на площади Ленина «Нет войне», несмотря на большое количество полицейских, выставленных по периметру площади, передает корреспондент Sibnet.ru с места событий.

Полиция с утра в субботу перекрыла площадь Ленина в Новосибирске. Новосибирцы вышли на площадь, чтобы выразить свою позицию. Когда кто-нибудь разворачивал плакат «Нет войне», его сразу же задерживали полицейские и уводили в автозак. Задержаны не менее трех человек.

«У нас нет информации (о количестве задержанных)», — сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области ведомства. Информацией о количестве выведенных на площадь сотрудников полиции в субботу, в пресс-службе также не располагают.

Ранним утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Ранее российские власти признали самопровозглашенные ДНР и ЛНР.


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