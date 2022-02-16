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Процент госпитализированных с COVID детей в Томске вырос вдвое

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Процент детей от общего числа госпитализированных с коронавирусом пациентов в последнее время вырос более чем в два раза, сообщил главврач томской детской больницы №1 Андрей Солнышко.

Процент детей от общего числа пациентов приближается к 15%, раньше это было 6%, приводит слова Солнышко департамент здравоохранения Томской области.

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Кроме того, в пятую волну растет количество постковидных осложнений даже в случае бессимптомного течения заболевания.

«Детские поликлиники перегружены, как и все первичное звено системы здравоохранения», — сказано в сообщении департамента. Сейчас в Томской области каждый день прибавляется более чем по тысяче заболевших коронавирусом.

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COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
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