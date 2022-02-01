Легкая мишень: почему «омикрон» опасен для детей?

Штамм коронавируса «омикрон» активнее всего распространяется среди детей. Так, в Москве за последние две недели число детских госпитализаций увеличилось в десять раз. При этом в предыдущие волны пандемии несовершеннолетние болели мало и переносили инфекцию легко. Почему «омикрон» оказался опасен для детей?

Если весной 2020 года несовершеннолетние составляли всего 0,8-2% из общего числа заболевших ковидом, то на сегодня показатель достиг 11-14%, свидетельствует сайт Американской академии педиатрии. Тревожная тенденция налицо — пятая волна коронавируса быстрее всего распространяется среди детей и подростков.

Как «омикрон» обходит детский иммунитет

Почему «омикрон» эффективнее других штаммов атакует детский иммунитет? Одно из объяснений — способность нового варианта SARS-CoV-2 агрессивно подавлять выработку интерферонов.

Эти белки считаются очень важными для незрелого детского иммунитета, так как в организме ребенка это фактически единственная «линия обороны» от вирусов и бактерий. Для взрослого человека более важным считается приобретенный иммунитет.

Интерферон — белковая молекула, которая обеспечивает противовирусный иммунитет. Она обладает неспецифической активностью, то есть действует на все вирусные частицы в целом, а не на возбудителя какого-то конкретного заболевания.

Ученые из Германии опубликовали исследование, которое объясняет механизм атаки «омикрона» на детский иммунитет. Оказалось, что во время заражения новым штаммом наблюдается самое слабое выделение интерферонов по сравнению с другими вариантами коронавируса.

Полученные данные указывают, что «омикрон» в результате мутаций получил способность подавлять выработку интерферона в организме человека. Для взрослых это не так опасно, тогда как для детей последствия могут быть самыми серьезными.

При этом стимулирование выработки интерферонов с помощью противовирусных препаратов нужного результата не гарантирует — такие лекарства эффективны только в краткосрочной начальной фазе инфекции, которую легко пропустить.

Почему дети стали заражаться коронавирусом

Заразность «омикрона» среди детей также намного выше. Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в интервью «Известиям» объяснял этот факт лучшей способностью нового штамма «цепляться» за специфические рецепторы клеток.

У детей таких рецепторов АСЕ2 на поверхности клеток в дыхательных путях намного меньше, чем у взрослых. Поэтому «дельтой» и другими изначальными штаммами коронавируса несовершеннолетние болеют редко — для заражения рецепторов не хватает.

«Омикрон» в десятки раз заразнее, предполагают ученые. Некоторые уверены, что он может распространяться быстрее кори, которая считается самой заразной среди человеческих инфекций. Поэтому новый штамм гарантировано вызывает инфекцию даже при небольшом количестве нужных рецепторов.

Есть еще один фактор, ускоряющий распространение инфекции среди несовершеннолетних — в отличие от взрослых, детей пока массово не прививают от коронавируса.

Бесплатная вакцинация подростков «Спутником М» в российских регионах началась только в конце января. Сейчас вакцинация доступна для всех желающих в возрасте от 12 до 17 лет.

Для какого возраста «омикрон» особо опасен

Вариант коронавируса «омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет, сообщил в интервью ТАСС заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Именно в этом возрастном интервале коронавирус протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов. И у детей часто выявляют случаи бронхиолита, при которых требуется госпитализация.

Согласно данным медицинского справочника MSD, при бронхиолите наблюдается свистящее дыхание и развивается дыхательная недостаточность. При этом серьезные поражения легких все-таки наблюдаются редко.

Что касается симптомов, то для «омикрона» не характерна потеря обоняния, которая считается сигнатурой «дельты». Чтобы заподозрить заражение ребенка новым штаммом коронавируса, достаточно жалоб на боли в горле, насморка, температуры и головной боли.

К более редким симптомам специалисты относят сильную усталость, расстройство стула, «лающий» кашель, потерю аппетита и конъюнктивит. При появлении любых подозрительных симптомов родителям следует изолировать ребенка и вызвать педиатра.