Motorola оснастит смартфон «скрытой» камерой

Motorola выпустит в конце февраля смартфон флагманский смартфон Moto Edge 30 Pro, устройство впервые в истории линейки получит «невидимую» подэкранную фронтальную камеру.

Флагман Moto Edge 30 Pro будет оснащаться 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 144 Гц. Аппаратным «сердцем» смартфона станет процессор Snapdragon 8 Gen 1, пишет портал Gizchina.

Что касается съемок, то в качестве основных камер аппарат получит два 50-мегапиксельных объектива. Фронтальная 50-мегапиксельная камера разместится под дисплеем и будет скрыта от пользователя.

Также известно, что батарея новинки емкостью 5000 мАч получит поддержку быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Предполагается, что официальная презентация Moto Edge 30 Pro состоится 24 февраля.