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Motorola оснастит смартфон «скрытой» камерой

Источник:
Gizchina.com
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Фото: © Motorola

Motorola выпустит в конце февраля смартфон флагманский смартфон Moto Edge 30 Pro, устройство впервые в истории линейки получит «невидимую» подэкранную фронтальную камеру.

Флагман Moto Edge 30 Pro будет оснащаться 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 144 Гц. Аппаратным «сердцем» смартфона станет процессор Snapdragon 8 Gen 1, пишет портал Gizchina.

Что касается съемок, то в качестве основных камер аппарат получит два 50-мегапиксельных объектива. Фронтальная 50-мегапиксельная камера разместится под дисплеем и будет скрыта от пользователя.

Также известно, что батарея новинки емкостью 5000 мАч получит поддержку быстрой зарядки мощностью 68 Вт. Предполагается, что официальная презентация Moto Edge 30 Pro состоится 24 февраля.

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mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
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