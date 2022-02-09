Сеть лабораторий заявила о тройном увеличении нагрузки по ПЦР

Фото: © правительство Новосибирской области
Количество сданных в лабораториях «Инвитро» ПЦР-тестов с конца января выросло втрое, сообщил журналистам в среду главврач сети Андрей Поздняков.
«После 20 января количество ПЦР-тестов начало лавинообразно нарастать. Нарастание в три с лишним раза. И самое неприятное то, что процент положительных результатов вырос таким образом, что, честно, мы схватились за головы», — сказал Поздняков.
По его словам, положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус сейчас около 56%, в то время как в третью и четвертую волны распространения инфекции этот процент не превышал 25.
«Такого не было никогда. Пока тенденции к снижению мы не видим», — добавил инфекционист.
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