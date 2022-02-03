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Иркутский губернатор Кобзев повторно заразился COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во второй раз заболел коронавирусом, у него выявлен омикрон-штамм, сообщил глава региона в соцсети.

«Омикрон — самый заразный штамм коронавируса. Распространяется очень быстро. Не обошел стороной и меня», — написал Кобзев на своей странице в Instagram.

По словам иркутского губернатора, он работает из дома, заболевание протекает не тяжело — вероятнее всего, из-за вакцинации от коронавируса.

В первый раз Кобзев болел коронавирусом осенью 2020 года, тогда он лежал в больнице.

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COVID19 #Новости COVID19 #Местная власть
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