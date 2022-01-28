Клип на песню об Агафье Лыковой опубликовали на YouTube

Студенты МИРЭА сняли клип о жизни Агафьи Лыковой на песню, специально написанную про отшельницу, проживающую в хакасской тайге.

Клип снят прошлой зимой командой вуза МИРЭА. Музыка, слова и монтаж — Дмитрий Разворотнев. Песню исполнила Яна Комова.

«А правда или мне кажется, снег запятыми стелется. В спячку тайга уляжется, бурая медведица», — так звучит припев лирической песни об одиноком выживании в холодной тайге.

Агафья — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 74-летняя отшельница до сих пор живет в тайге.