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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Древнюю стоянку нашли в неожиданном месте в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Институт материальной культуры РАН

Археологи случайно обнаружили древнюю стоянку людей у реки в Туве, в этом регионе очень редко находили поселения, чаще погребальные и ритуальные памятники, сообщает Институт материальной культуры РАН.

Археологи крайне редко находили древние поселения на территории Тувы. Чаще — погребальные и ритуальные памятники разных эпох на территории Тувы, например, курганы и каменные стелы.

Лагерь экспедиции стоял летом в метре от реки. И просто копнув землю, археологи наткнулись на скопление керамики. Они сделали раскоп небольшой площади. И следы поселения: фрагменты керамики, орнаментированной насечками, кости благородного оленя и железные шлаки.

Затем провели раскопки на большей площади на стоянке Кара-Дыт I, собрали несколько килограммов железных шлаков, нашли железный нож, отметили следы пожара, сохранившего признаки разведения овец и коз.

Ученым еще предстоит провести дополнительные анализы, но уже сейчас понятно, что находка стоянки в столь необычных условиях даст новые возможности для поиска поселений раннего железного века на юге Тувы.

Тема: Раскопали в Сибири
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Республика Тува #Наука
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