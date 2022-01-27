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Врожденную уязвимость обнаружили в системах Linux

Источник:
Sibnet.ru
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?Исследователи обнаружили в системах Linux ошибку, позволяющую получить неограниченные возможности при работе с ОС
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Исследователи из компании Qualys обнаружили в системах на базе Linux ошибку, позволяющую получить административные права, что дает неограниченные возможности при работе с ОС. Уязвимость существует не менее 12 лет.

«Нашим исследователям удалось доказать наличие уязвимости, разработать эксплойт и с его помощью получить полные привилегии суперпользователя в стандартных системах Ubuntu, Debian, Fedora и CentOS. Другие дистрибутивы Linux, вероятно, также уязвимы», — сообщается в блоге Qualys.

Операционные системы на базе дистрибутивов Linux используются в России не только обычными пользователями, но и в госсекторе, банках и на промышленных объектах.

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Для устранения ошибки необходимо установить последние обновления. Разработчики Debian, Redhat, Ubuntu и SUSE уже выпустили необходимые дополнения.

В Qualys отметили, что данная уязвимость могла быть использована на протяжении всего срока ее существования — не менее 12 лет, а ее обнародование может стимулировать использование эксплойта злоумышленниками.

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Топ комментариев

Voland2

Это они серьёзно? Или они из сколково?

Uynachalnica

Докторские защищены, ученая степень обмыта, теперь и денежки попилить вполне себе законно! А что делать...

west_nik

Исторически русские земли, поэтому не мудрено, что заплутали, да озвучили как надо.

jeryakob

Конечно. Обнулили дворец за 100 ярдов.
Sibnet.Ru