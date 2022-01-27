Врожденную уязвимость обнаружили в системах Linux

Исследователи из компании Qualys обнаружили в системах на базе Linux ошибку, позволяющую получить административные права, что дает неограниченные возможности при работе с ОС. Уязвимость существует не менее 12 лет.



«Нашим исследователям удалось доказать наличие уязвимости, разработать эксплойт и с его помощью получить полные привилегии суперпользователя в стандартных системах Ubuntu, Debian, Fedora и CentOS. Другие дистрибутивы Linux, вероятно, также уязвимы», — сообщается в блоге Qualys.



Операционные системы на базе дистрибутивов Linux используются в России не только обычными пользователями, но и в госсекторе, банках и на промышленных объектах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Что такое пинг и как его проверить?

Для устранения ошибки необходимо установить последние обновления. Разработчики Debian, Redhat, Ubuntu и SUSE уже выпустили необходимые дополнения.



В Qualys отметили, что данная уязвимость могла быть использована на протяжении всего срока ее существования — не менее 12 лет, а ее обнародование может стимулировать использование эксплойта злоумышленниками.