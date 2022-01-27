Врожденную уязвимость обнаружили в системах Linux

Исследователи из компании Qualys обнаружили в системах на базе Linux ошибку, позволяющую получить административные права, что дает неограниченные возможности при работе с ОС. Уязвимость существует не менее 12 лет.
«Нашим исследователям удалось доказать наличие уязвимости, разработать эксплойт и с его помощью получить полные привилегии суперпользователя в стандартных системах Ubuntu, Debian, Fedora и CentOS. Другие дистрибутивы Linux, вероятно, также уязвимы», — сообщается в блоге Qualys.
Операционные системы на базе дистрибутивов Linux используются в России не только обычными пользователями, но и в госсекторе, банках и на промышленных объектах.
Для устранения ошибки необходимо установить последние обновления. Разработчики Debian, Redhat, Ubuntu и SUSE уже выпустили необходимые дополнения.
В Qualys отметили, что данная уязвимость могла быть использована на протяжении всего срока ее существования — не менее 12 лет, а ее обнародование может стимулировать использование эксплойта злоумышленниками.
Voland2Это они серьёзно? Или они из сколково?
UynachalnicaДокторские защищены, ученая степень обмыта, теперь и денежки попилить вполне себе законно! А что делать...
west_nikИсторически русские земли, поэтому не мудрено, что заплутали, да озвучили как надо.
jeryakobКонечно. Обнулили дворец за 100 ярдов.