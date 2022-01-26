«Росатом» запустит квантовый интернет

«Росатом» собирается к 2030 году создать в России общую сеть квантовых компьютеров, на основе которых будет запущен квантовый интернет. Производительность такой сети ускорится в сотни миллионов раз.

До конца текущего года «Росатом» должен представить проект дорожной карты по созданию сети. После этого начнется ее строительство. Главной задачей станет объединение квантовых устройств «в единую комплексную систему».

«В долгосрочной перспективе квантовый интернет позволит в десятки и сотни миллионов раз ускорить производительность сегодняшних устройств»,— цитирует руководителя проектного офиса компании Руслана Юнусова РИА Новости.

Прототип квантового компьютера на ионах был официально представлен в декабре 2021 года, его разработали по программе квантовых вычислений «Росатома». Исследователям удалось разработать систему из четырех кубитов с минимальным количеством ионов.