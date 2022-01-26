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#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Стало известно, как в Кузбассе обнаружили «омикрон»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Группа компаний S7

Новый штамм коронавируса «омикрон» обнаружен у девушки, не выезжавший за пределы Кемеровской области, при проведении мониторинга, сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора Кузбасса Надежда Кутькина.

Регионы регулярно направляют в научные лаборатории пробы для мониторинга распространения коронавируса и выявления новых штаммов.

За время пандемии для проверки из Кузбасса отправили 700 проб. До октября 2021 года выявляли штаммы «альфа», «бета», «дельта». С октября преобладает штамм «дельта». В 2022 году секвенировано 25 проб, 24 — «дельта», один «омикрон»

Главные симптомы «омикрона»

«Омикроном» заразилась непривитая 23-летняя девушка. За пределы Кузбасса она не выезжала. Заболевание протекало как простое ОРЗ, пациентка лечилась амбулаторно, сообщила Кутькина на заседании штаба по охране здоровья населения.

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Кузбасс #Здоровье #Новости COVID19
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