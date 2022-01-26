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Байден пообещал ввести санкции лично против Путина

Источник:
ТАСС
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Фото: jlhervàs / Attribution License

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение Вашингтоном санкций против лично российского лидера Владимира Путина в случае, если Россия вторгнется на Украину.

В ходе интервью Байдену задали вопрос, видит ли он возможность введения персональных санкций в отношении Путина, если произойдет вторжение российских сил. «Да, я ее вижу», — приводит ТАСС ответ Путина.

«Я давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции, и я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», — заявил президент США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN ранее заявил, что предлагаемые в США санкции в отношении руководства России могут привести к прекращению отношений между двумя странами.

«Это за пределами нашего понимания», — отмечал Песков.

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