Байден пообещал ввести санкции лично против Путина

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение Вашингтоном санкций против лично российского лидера Владимира Путина в случае, если Россия вторгнется на Украину.
В ходе интервью Байдену задали вопрос, видит ли он возможность введения персональных санкций в отношении Путина, если произойдет вторжение российских сил. «Да, я ее вижу», — приводит ТАСС ответ Путина.
«Я давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции, и я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», — заявил президент США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телекомпании CNN ранее заявил, что предлагаемые в США санкции в отношении руководства России могут привести к прекращению отношений между двумя странами.
«Это за пределами нашего понимания», — отмечал Песков.
UynachalnicaРаздаривая мерседесы тренерам сыновей, я, думаю, он и месяц без дани не продержится.
Uynachalnica"Чем раньше наши оппоненты прекратят истерику, тем быстрее будет все стабилизировано»,— сказал Песков"...
DrronumНу ведь еще 20 лет назад хотели независимости. Так надо ее им дать.
Иркут 69Ради интереса, я бы попробовал подержать его на нулевом балансе три месяца и понаблюдать за тем, как...