Страны НАТО пообещали России беспрецедентные санкции

Лидеры ведущих стран НАТО решили, что в случае вторжения на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций, говорится в заявлении британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его встречи с лидерами США, Италии, Польши, Франции, Германии, руководством Евросоюза и НАТО.

«Лидеры сошлись во взглядах, что если произойдет дальнейшее российское вторжение на Украину, союзники должны оперативно принять ответные карательные меры, включая беспрецедентный пакет санкций», — цитирует ТАСС заявление.

Участники встречи подчеркнули «важность международного единства» перед лицом агрессивности, которую якобы проявляет Россия. Но при этом лидеры стран НАТО признали, что путь переговоров с Москвой —приоритет для поиска выхода из сложившейся ситуации.

Запад в последнее время поддался истерике по поводу якобы возможного вторжения России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.