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МИД предупредил о подготовке Западом крупных провокаций

Источник:
«Россия-1»
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Запад пытается подготовить информационное пространство для целого ряда крупных провокаций, в том числе и военных, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Идет подготовка, возможно, к целому ряду крупных провокаций. Для этого готовится общественное сознание, общественное мнение. Для коллективного Запада, для НАТО, для англосаксов чрезвычайно важно создать информационное поле, без него они не могут действовать», — сказала Захарова в эфире на телеканале «Россия-1».

Она отметила, что не исключается проведение в дальнейшем «масштабных информационных манипуляций и провокаций, мы не исключаем проведения в том числе и военных провокаций».

По словам Захаровой, МИД Британии заранее готовил вброс про подготовку переворота на Украине в надежде, что российская сторона не отреагирует вовремя. «Было выбрано удачное, с их точки зрения, время — 01.30 ночи по Москве. Они считали, что мы не отреагируем<...> Мы отреагировали и будем реагировать», — сказала она.

Захарова назвала действия британского МИД злонамеренной информационной агрессией.

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Политика #Мир
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