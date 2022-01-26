НАВЕРХ
Актуальная тема
Дела Навального
Актуальная тема
Дела Навального
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Навального внесли в реестр террористов и экстремистов

Источник:
Sibnet.ru
402 2
Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Росфинмониторинг внес оппозиционера Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов, сообщается на сайте ведомства.

Основанием для включения гражданина в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму является совершение противоправных действий террористической или экстремистской направленности.

Такую информацию регулятору могут передать Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД, указывает ведомство. В реестр могут быть включены как подследственные, так и осужденные по делам о терроризме и экстремизме.

У попавших в реестр лиц замораживаются счета в банках. С них разрешается снимать и тратить не более 10 тысяч рублей в месяц на «обеспечения жизнедеятельности». Аналогичные суммы разрешено тратить на совместно проживающих с включенным в реестр гражданином членов его семьи.

Алексею Навальному в феврале суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он осужден на два с половиной года лишения свободы и отбывает наказание в колонии ИК-2 в городе Покрове Владимирской области.

Тема: Дела Навального
Навального перестали подозревать в подготовке побега
Путин предложил «перевернуть страницу» с отравлением Навального
Навальный в колонии стал швеей
Суд отклонил очередную жалобу Навального
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Кубок России по горнолыжному спорту пройдет в Манжероке
Супругов на Алтае задержали за истязание детей
Школы в Хакасии перевели на дистанционное обучение
Житель Кузбасса отсудил 370 тыс. за допы при покупке авто
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
Психолог увидела связь между возрастом женщины и моделью трусов
Гранатометы NLAW испытали на танках Т-72. ВИДЕО
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Uynachalnica

Раздаривая мерседесы тренерам сыновей, я, думаю, он и месяц без дани не продержится.

Uynachalnica

"Чем раньше наши оппоненты прекратят истерику, тем быстрее будет все стабилизировано»,— сказал Песков"...

Drronum

Ну ведь еще 20 лет назад хотели независимости. Так надо ее им дать.

Иркут 69

Ради интереса, я бы попробовал подержать его на нулевом балансе три месяца и понаблюдать за тем, как...
Sibnet.Ru