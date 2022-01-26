Навального внесли в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес оппозиционера Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов, сообщается на сайте ведомства.

Основанием для включения гражданина в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму является совершение противоправных действий террористической или экстремистской направленности.

Такую информацию регулятору могут передать Следственный комитет, Генпрокуратура, Минюст, ФСБ и МВД, указывает ведомство. В реестр могут быть включены как подследственные, так и осужденные по делам о терроризме и экстремизме.

У попавших в реестр лиц замораживаются счета в банках. С них разрешается снимать и тратить не более 10 тысяч рублей в месяц на «обеспечения жизнедеятельности». Аналогичные суммы разрешено тратить на совместно проживающих с включенным в реестр гражданином членов его семьи.

Алексею Навальному в феврале суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он осужден на два с половиной года лишения свободы и отбывает наказание в колонии ИК-2 в городе Покрове Владимирской области.