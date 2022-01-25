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#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Глава Кузбасса во второй раз вылечился от коронавируса

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Кузбасса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, неделю назад во второй раз заболевший COVID-19, выздоровел, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Цивилев получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 и вернулся к работе в очном режиме.

О болезни главы региона стало известно 17 января. Сообщалось, что Цивилев переносит заболевание в легкой форме и работает дистанционно.

Впервые Цивилев заразился коронавирусом в октябре 2020 года и перенес болезнь без госпитализации, на амбулаторном лечении вместе с супругой. Он рассказывал, что из симптомов у него были повышенная температура, легкий кашель и насморк.

Губернатор Кемеровской области вакцинировался в конце 2021 года. Он поставил двухкомпонентную вакцину «Спутник V». 

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Кузбасс #Местная власть #Новости COVID19
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