Глава Кузбасса во второй раз вылечился от коронавируса

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, неделю назад во второй раз заболевший COVID-19, выздоровел, сообщается в Telegram-канале главы региона.

Цивилев получил отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 и вернулся к работе в очном режиме.

О болезни главы региона стало известно 17 января. Сообщалось, что Цивилев переносит заболевание в легкой форме и работает дистанционно.

Впервые Цивилев заразился коронавирусом в октябре 2020 года и перенес болезнь без госпитализации, на амбулаторном лечении вместе с супругой. Он рассказывал, что из симптомов у него были повышенная температура, легкий кашель и насморк.

Губернатор Кемеровской области вакцинировался в конце 2021 года. Он поставил двухкомпонентную вакцину «Спутник V».