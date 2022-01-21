НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Google выпустила приложение для запуска Android-игр на ПК

Источник:
Sibnet.ru
184 0
Мобильная игра запущена на компьютере
Фото: © Sibnet.ru

Google начал тестирование сервиса Google Play Games, позволяющего запускать мобильные игры на компьютере. Играть можно с помощью клавиатуры и мыши, а прогресс геймеров синхронизируется на всех устройствах.

«Войдите в свой аккаунт Google, чтобы прогресс в играх и библиотека синхронизировались на всех устройствах. Вы сможете начать играть на телефоне, продолжить на компьютере, а затем снова вернуться на телефон», — сообщается на официальном сайте сервиса.

На начальном этапе в Google Play Games доступны только игры из предлагаемого каталога. Запуск стороннего софта не предусмотрен.

Для запуска игр потребуется ПК с твердотельным SSD накопителем, игровая видеокарта, восьмиядерный процессор и 8 Гб ОЗУ. На компьютере должна быть установлена операционная система Windows 10 не ниже версии 2004, а пользователь должен обладать административными правами.

Участниками бета-теста стали пользователи из Гонконга, Южной Кореи и Тайваня. Разработчики уже рассматривают расширение списка стран, а к концу 2022 года планируют вывести сервис на мировой уровень.

Еще по теме
Instagram протестирует платные подписки
Windows 11 получила новый диспетчер задач
Пользователям Instagram стали доступны аватары
Команды, которые упростят форматирование текста в Word
смотреть все
Технологии #Софт #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Подростков заподозрили в угрозах минирования школ Красноярска
Морозы до 39 градусов придут в выходные в Забайкалье
Новосибирцы назвали основные причины увольнения
Два автобуса столкнулись в Красноярском крае
Самое популярное
Игру God of War для ПК взломали
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Наступил самый грустный день 2022 года
Генсек НАТО предложил России переговоры
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
50
Генсек НАТО предложил России переговоры
31
Токио назвал Южные Курилы частью Японии
27
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде
23
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
23
Белый дом допустил отключение России от SWIFT
Sibnet.Ru