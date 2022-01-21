Google выпустила приложение для запуска Android-игр на ПК

Google начал тестирование сервиса Google Play Games, позволяющего запускать мобильные игры на компьютере. Играть можно с помощью клавиатуры и мыши, а прогресс геймеров синхронизируется на всех устройствах.



«Войдите в свой аккаунт Google, чтобы прогресс в играх и библиотека синхронизировались на всех устройствах. Вы сможете начать играть на телефоне, продолжить на компьютере, а затем снова вернуться на телефон», — сообщается на официальном сайте сервиса.



На начальном этапе в Google Play Games доступны только игры из предлагаемого каталога. Запуск стороннего софта не предусмотрен.



Для запуска игр потребуется ПК с твердотельным SSD накопителем, игровая видеокарта, восьмиядерный процессор и 8 Гб ОЗУ. На компьютере должна быть установлена операционная система Windows 10 не ниже версии 2004, а пользователь должен обладать административными правами.



Участниками бета-теста стали пользователи из Гонконга, Южной Кореи и Тайваня. Разработчики уже рассматривают расширение списка стран, а к концу 2022 года планируют вывести сервис на мировой уровень.