Как празднуют Крещение: вода, гадания и запреты

Почитают праздник Крещения, который отмечается 19 января, не только набожные люди. Но и многие, кто родился на территории православного мира. Одни идут в церковь, другие — к купели, а кто-то старается успеть погадать. Что означает праздник Крещения на самом деле, как его надо праздновать и от чего церковь рекомендует воздержаться?

В первом столетии Иоанн Креститель смывал грехи людей, очищая от скверны. На берег реки Иордан пришел Иисус Христос, во время таинства на него снизошел Святой Дух в виде голубя и провозгласил, что этот человек — сын Господа. Поэтому праздник Крещения еще называют Богоявлением.

День до Крещения, 18 января, называется крещенским Сочельником. Это день строгого поста, но после молитвы православные принимаются за праздничный семейный ужин, на который подают постные блюда: грибы, овощи, пироги, вареники, на десерт едят пряники, пирожки, рулеты с фруктами.

Традиционные блюда трапезы перед праздником Крещения — кутья (блюдо из риса) и узвар (напиток из сухофруктов).

Что нужно делать в Крещение?

Главный символ праздника Крещения — вода. Считается, что вся вода в ночь на 19 января становится святой. Также считается, что чудодейственной силой в этот день обладает и снег.

Основные традиции праздника связаны с купанием в проруби и набором святой воды, но на Руси также считали, что кто в день Крещения умоется снегом, того весь год ждут красота и здоровье.

Однако церковь не говорит, что вся вода на планете 19 января сама по себе становится святой. Лишь та, которую освятил священник. И набирать ее рекомендуется не где угодно на запас, а в храмах после праздничного богослужения.

Можно ли гадать в Крещение?

Сочельник в народе считается лучшим временем для гаданий — на Руси специально готовились к ночи с 18 на 19 января, чтобы узнать судьбу.

Но те, кто строго соблюдает православие, не поддерживают эту идею. Гадание в любом виде и в любое время считается грехом.

При этом среди гадалок есть мнение что ворожить нужно ночью, а утром в Крещение первым делом помолиться. Тогда греха не будет. Но в сам день Крещения гадания запрещены.

Крещенские приметы

В праздник Крещения и накануне его, чтобы заслужить прощение и благословение, нужно делать добрые дела, помогать людям, особенно нуждающимся. Эта традиция существует давно, независимо от церкви.

На Руси считалось, что в ночь на 19 января открываются небеса — можно загадывать любые желания.

Раньше особое внимание обращали на сны. Сновидения в крещенскую ночь считались вещими.

В ночь на Крещение шли мыться в баню, считалось, что это дарит здоровье на целый год.

Что нельзя делать в Сочельник и Крещение?

Если кто-то договаривался в Сочельник о свадьбе, считалось доброй приметой — такой брак должен стать счастливым.Есть и погодная примета. Метель 18 января — к урожайному году.