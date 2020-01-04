Нагадать любовь: как узнать будущее на Святки

Гадание на мужчину, на любовь, замужество — самые популярные во время Святок с 6 до 19 января. Ясновидящая и таролог посоветовали читательницам Sibnet.ru современные действенные магические способы узнать свою судьбу.

Святки — две недели зимних праздников, начинающихся с Рождественского сочельника 6 января и заканчивающихся Крещением 19 января.

Увидеть суженого

В Святки традиционно гадали на суженого, девушки пытались узнать — кто из мужчин предназначен им судьбой.

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Большинство гаданий на будущего мужа связаны со снами. Например, один из вариантов — поесть на ночь соленого, и перед тем как заснуть сказать: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот пить мне подаст». Кто приснится, тот и уготован судьбой.

С этой же целью можно положить под подушку расческу и сказать: «Суженый, ряженный, приходи меня расчесывать». Во сне должен явиться образ будущего мужа.

В поэме «Светлана» героини Василия Жуковского «снег пололи». В этом гадании участвуют несколько девушек. Каждая участница берет за края скатерть, на которую высыпают снег. После этого полотно ткани раскачивается со словами: «Полю, полю бел снег среди поля! Залай, залай, собаченька, дознай, дознай, суженый!». Затем девушки прислушиваются к лаю собак: хриплый означает суженого старика, звонкий — молодого, низкий — вдовца.

Гадание на будущее с мужчиной

Гадание с иглой и ниткой. Чтобы узнать, как будет развиваться совместная жизнь с избранником, понадобится красная нитка, иголка и лоскут ткани. Надо продеть нитку в иголку и сделать на ткани три стежка. Затем резким движением попытаться, крепко взяв иглу, выдернуть нитку из ткани.

«Если нитка выходит без проблем – значит и семья у вас сложится дружная и крепкая. Если с трудом — значит необходимо приготовиться к препятствиям на вашем пути. Если нитка застревает или рвется — значит, вам не суждено быть вместе», — рассказала финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Гадание с солью и огнем. Этот вариант позволит узнать, как будут развиваться отношения с определенным человеком. Понадобятся свеча, лист бумаги, железная миска, стакан с водой и ложка соли. На листе написать имя человека, с которым женщина в отношениях.

Положить лист в железный сосуд и поджечь от свечи, затем высыпать соль в стакан с водой и начинать мешать, приговаривая: «Если соль быстрей растает — суженый меня не оставит, коль бумага догорит — и любовь перегорит». Если бумага догорит быстрее, чем растает соль в стакане – отношения обречены на провал, а если быстрее растворится соль, то все сложится.

Гадание на маятнике. На длинную ниточку или тонкую цепочку подвешивают конусообразный камушек или кольцо. Длина нити должна быть меньше длины предплечья.

«Вы уединяетесь в комнате, настраиваетесь на внутреннее пространство и позволяете вашему маятнику быть проводником. Задаете пару проверочных вопросов, типа я — женщина? Меня зовут Мария? Вопросы должны подразумевать ответы "Да" или "Нет". Да — маятник будет качаться вперед-назад, Нет — вправо-влево», — описывает гадание таролог и астролог Марина Зотова.

Если маятник начинает крутиться по кругу — значит у судьбы еще нет четкого ответа. Этот метод, уверяет Зотова, дает высокие результаты, поскольку завязан на психомоторной функции. Бессознательное уже знает все ответы и через маятник можно их узнать сознательно.

Гадания на успех и любовь в начале года

Гадание на замершей воде. «Для гадания понадобится только свеча и миска с водой. Вечером, когда вы будете в одиночестве, зажгите свечу, поставьте воду перед собой и наклонитесь над ней так, чтобы видеть отражение. Глядя на себя в воду, трижды в слух задайте вопрос, будет ли успешным тот или иной проект, предприятие или работа на новом месте», — описывает ритуал ясновидящая.

После этого миску нужно вынести на ночь на балкон или на улицу, чтобы вода заледенела. На следующее утро образовавшийся лед будет содержать ответ.

Если поверхность льда образует одну большую возвышенность, то светит головокружительный успех. Если есть и возвышенности, и впадины — значит будут и взлеты, и падения. Если поверхность льда ровная —умеренный успех и движение вперед. Если на поверхности одна или несколько впадин — надо готовиться к худшему.

Гадание на воске. Это гадание также поможет раскрыть множество тайн, в том числе и повороты судьбы в отношении работы. Но этот ритуал требует определенной интуиции и творческого мышления.

#Мистика Магия денег: десять домашних гаданий Понадобятся свеча и миска с водой. От свечи необходимо отрезать кусочек, поместить его на ложку или в кофеварку и растопить. Затем задать вопрос, например, ждет ли успех на новом месте работы, и вылить воск в сосуд с водой. Застывшие в воде восковые фигуры будут содержать ответ, подключив фантазию можно интуитивно расшифровать это послание.

Например, если воск образовал форму монеты или корзины, это финансовое благополучие, подкова — к успеху, кубок, корона — к лидерству, топор или лопата — к тяжелому труду, а вот, например, крест или ножницы — к неудаче.

«Позволяют ответить на волнующие вопросы и карты Таро. Так как в святочные гадания повышается связь с внутренним миром, то можно достичь результатов работая через любые символы», — сказала Зотова.

Держа колоду карт Таро в руках надо прокручивать в голове вопрос о суженном или возможности выйти замуж. Затем не глядя вытащить одну карту. Не читая определений, трактовать ответ карт по своим ощущениям.

Вытаскивая следующую карту можно задать вопрос о том, что нужно сделать, чтоб достичь желаемого. И также растолковать символику второй карты. По мнению таролога, именно такая работа с метафорическими символами дает достаточно глубокое понимание ситуации.