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Чиновники не смогли подсчитать ущерб природе от взрыва на «Листвяжной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Кемеровская шахта «Листвяжная» не отвечает на запрос Росприроднадзора о последствиях аварии, это делает невозможным расчет ущерба от взрыва метана в ноябре 2021 года, говорится в служебной записке ведомства в адрес Минприроды.

Росприроднадзор должен предоставить расчет вреда, причиненного воздуху, почве и водным объектам в результате взрыва метана на шахте «Листвяжная».

Ведомство заявило, что по состоянию на 10 января ответ на запрос от компании не поступал, цитирует РИА Новости документ.

Взрыв метана произошел в «Листвяжной» 25 ноября 2021 года. Погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Возбуждено несколько уголовных дел. 

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