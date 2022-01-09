НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Три человека погибли в пожаре в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
92 0
Фото: © СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Частный дом сгорел в селе Калинино Республики Хакасии, погибли два мужчины и женщина, сообщает СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным следствия, в доме проживали погибшие 42-летний мужчина и женщина. Накануне трагедии сожители выпивали в компании знакомого мужчины.

Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Причиной смерти всех погибших стало отравление угарным газом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время проведен осмотр места происшествия, устанавливаются точные причины возгорания и смерти людей. Расследование уголовного дела продолжается.

Хакасия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Три человека погибли в пожаре в Хакасии
Полсотни вышек связи построят в Новосибирской области в 2022 году
Кому жаловаться на гололед и неубранный снег?
СГК удвоит объем инвестиций в теплоэлектростанции Новосибирска
Самое популярное
Представлен трейлер новой игры The Elder Scrolls
ВМФ России получит ракетный мини‑крейсер с «Цирконом»
Китайцы зажгли искусственное «солнце»
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Самое обсуждаемое
77
Россия в рамках ОДКБ направила войска в Казахстан
63
Токаев заявил о восстановлении порядка в Казахстане
48
Протестующие ворвались в здание администрации Алма‑Аты
39
Токаев заявил об акте агрессии и призвал ОДКБ на помощь
39
Токаев поблагодарил Путина за военную помощь
Sibnet.Ru