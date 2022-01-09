Три человека погибли в пожаре в Хакасии

Фото: © СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Частный дом сгорел в селе Калинино Республики Хакасии, погибли два мужчины и женщина, сообщает СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным следствия, в доме проживали погибшие 42-летний мужчина и женщина. Накануне трагедии сожители выпивали в компании знакомого мужчины.

Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Причиной смерти всех погибших стало отравление угарным газом.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время проведен осмотр места происшествия, устанавливаются точные причины возгорания и смерти людей. Расследование уголовного дела продолжается.