Энтузиаст показал первый S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 5

Поклонник S.T.A.L.K.E.R. частично перенес первую часть культового шутера на самый современный игровой движок Unreal Engine 5.

Энтузиаст воссоздал стартовую локацию «Деревню новичков». В своей работе он использовал такие функции, как Lumen Global Illumination и Lumen Reflections, чтобы показать, как могли бы выглядеть локации в разное время суток и под влиянием разной погоды.

Движок Unreal Engine 5 был впервые представлен весной прошлого года. Он получил множество новшеств. Так, технология Nanite позволяет импортировать без потери качества непосредственно в движок исходное изображение, содержащее миллиарды полигонов.

Фото: © artstation.com

Еще одной особенностью Unreal Engine 5 является технология Lumen — это новейшая система полностью динамического глобального освещения, которая позволяет создавать бесконечные отражения от поверхностей в любых масштабах.

На движке Unreal Engine 5 разрабатывается и S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики обещают, что игра выйдет 28 апреля 2022 года. Первые три месяца игра будет эксклюзивом Microsoft и появится только на ПК и консолях Xbox.