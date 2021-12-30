Энтузиаст показал первый S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 5

Поклонник S.T.A.L.K.E.R. частично перенес первую часть культового шутера на самый современный игровой движок Unreal Engine 5.
Энтузиаст воссоздал стартовую локацию «Деревню новичков». В своей работе он использовал такие функции, как Lumen Global Illumination и Lumen Reflections, чтобы показать, как могли бы выглядеть локации в разное время суток и под влиянием разной погоды.
Движок Unreal Engine 5 был впервые представлен весной прошлого года. Он получил множество новшеств. Так, технология Nanite позволяет импортировать без потери качества непосредственно в движок исходное изображение, содержащее миллиарды полигонов.
Еще одной особенностью Unreal Engine 5 является технология Lumen — это новейшая система полностью динамического глобального освещения, которая позволяет создавать бесконечные отражения от поверхностей в любых масштабах.
На движке Unreal Engine 5 разрабатывается и S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики обещают, что игра выйдет 28 апреля 2022 года. Первые три месяца игра будет эксклюзивом Microsoft и появится только на ПК и консолях Xbox.
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лачиновТо есть теперь ему стало обидно, что ЕС остается как бы не при делах? А когда американские базы и ракеты...
MuzykantГрета.Вот ты всё про ад.Значит ты признаёшь,что пиндостан сатанинское государство.
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