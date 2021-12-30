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Оглашены приговоры по делу «замов Тулеева»

Источник:
Sibnet.ru
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Экс-глава управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин
Экс-глава управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Калинкин
Фото: © Sibnet.ru

Центральный районный суд Кемерова вынес приговоры по делу о вымогательстве на разрезе «Инской» — реальные сроки получили экс-замы бывшего губернатора Амана Тулеева и другие чиновники, экс-руководители СУ СКР по Кузбассу.

В середине ноября 2016 года по обвинению в вымогательстве у предпринимателя Антона 51% акций (513 штук) АО «Разрез Инской» стоимостью более 1 миллиарда рублей, были задержаны восемь человек. Судебный процесс начался в октябре 2018 года.

Приговор был оглашен в четверг. Все подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых им преступлении. Им назначены следующие сроки:

  • руководителю СК РФ по Кемеровской области Сергею Калинкину, обвиняемому по трем статьям УК РФ (получение взятки, превышение должностных полномочий, вымогательство) — 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф — 8 миллионов рублей, также он лишен звания «генерал-майор»,
  • замглавы второго отдела по расследованию особо важных дел СК РФ по Кемеровской области Сергею Крюкову, обвиняемому по двум статьям УК РФ (превышение должностных полномочий, вымогательство) — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима,
  • старшему следователю Артемию Шевелёву — обвиняемому по двум статьям УК РФ (превышение должностных полномочий, вымогательство) — шесть лет лишения свободы в колонии общего режима,
  • экс-заместителям губернатора Алексею Иванову и Александру Данильченко, обвиняемым в вымогательстве, — шесть лет и пять лет и шесть месяцев лишения свободы соответственно в колонии общего режима,
  • начальнику департамента административных органов региона Елене Троицкой и доверенному лицу миллиардера Александра Щукина Геннадию Вернигору, также обвиняемым в вымогательстве, — пять лет и шесть месяцев и пять лет и два месяца лишения свободы соответственно в колонии общего режима.

Дело в отношении еще одного обвиняемого — миллиардера из списка Forbes Щукина — было закрыто, так как он умер летом из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

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Кузбасс #ЧП #Громкое дело
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