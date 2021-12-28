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Орудия труда из горного хрусталя впервые нашли на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Археологи Алтайского госуниверситета совместно с немецкими учеными впервые обнаружили орудия труда из горного хрусталя в Республике Алтай, рассказал профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии Алтайского госуниверситета Сергей Грушин.

Одна из экспедиций археологов в этом году состоялась в Онгудайский район — на поселение афанасьевской культуры (III-II тысячелетие до нашей эры). Этот памятник уникален тем, что он относится только к одному периоду времени. 

В археологии это бывает редко: культурный слой перекрыт слоями галечника из-за того, что там было несколько мощных наводнений и поселение погибло от одного из таких, когда с гор шли потоки грязи и камней. Это самый ранний памятник скотоводов в Сибири.

«В числе очень интересных находок, с которыми я никогда не сталкивался, несколько предметов из горного хрусталя. Это уникальные находки, так как горный хрусталь — очень редкий материал, особенно на Алтае. Речь идет о небольшом скребке — орудии труда», — сказал ТАСС Грушин.

По словам Грушина, скребок из горного хрусталя нашли его студенты и сначала приняли за осколок из стекла. Однако, по данным ученых, стекло никак не могло попасть в законсервированный археологический слой. В числе других находок — керамические изделия, каменные орудия труда, кости животных.

Со специалистами из Германии ученые будут анализировать находки, делать радиоуглеродный, палеогенетический анализы, объединять все методики. В проекте принимают участие ученые из немецкого Института Макса Планка, а также около 20 археологов Алтая.

«Там работают даже палеозоологи для того, чтобы, например, по костям определить состав стада самых ранних скотоводов на Алтае. В следующем году работы будут продолжены, так как поселение разрушается оврагом, и культурный слой погибает, по весне его размывает», — сказал Грушин.

Тема: Раскопали в Сибири
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Республика Алтай #Наука
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Alhazred

Не знаю насколько эти ракеты умны, но явно умнее тебя)))

fydor55

Полетает, полетает, цель не найдёт вернётся на базу)

pepelmetal

"Пример из истории - Гитлеровская Германия. Поэтому демократический мир всегда будет с такими режимами...

лачинов

Угрозу всем представляют страны, одержимые идеей собственной исключительности, величия и своей особой...
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